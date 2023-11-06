«Дети в новых семьях». Стала известна судьба щенков, устроивших пушистую засаду инспекторам ГИБДД на Горском шоссе

Брошенным на Горском шоссе щенкам, которых спасли инспекторы ГИБДД Выборгского района Петербурга, нашли новые дома. Об этом 6 ноября говорится в паблике «Дорожный инспектор».



«Ребята, хочу поблагодарить каждого, кто сделал репост и поддержал инспекторов. Поэтому удалось в кратчайшие сроки найти малышам дома… Дети теперь в новых семьях, все хорошо», – говорится в посте.



Несчастных малышей обнаружили 2 ноября. Следуя по Горскому шоссе, инспекторы ДПС ОГИБДД по Выборгском району Петербурга заметили маленького щенка. Он сидел у края проезжей части, и если бы выбежал на дорогу, рисковал попасть под колеса. Полицейские остановились, огляделись вокруг, но ни мамы малыша, ни хозяев рядом не было — только лесополоса. Внезапно появились и другие щенки, все мокрые, замерзшие и голодные. Пришлось забирать с собой.

