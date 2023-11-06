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    «Дети в новых семьях». Стала известна судьба щенков, устроивших пушистую засаду инспекторам ГИБДД на Горском шоссе

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    Брошенным на Горском шоссе щенкам, которых спасли инспекторы ГИБДД Выборгского района Петербурга, нашли новые дома. Об этом 6 ноября говорится в паблике «Дорожный инспектор».

    «Ребята, хочу поблагодарить каждого, кто сделал репост и поддержал инспекторов. Поэтому удалось в кратчайшие сроки найти малышам дома… Дети теперь в новых семьях, все хорошо», – говорится в посте.

    Несчастных малышей обнаружили 2 ноября. Следуя по Горскому шоссе, инспекторы ДПС ОГИБДД по Выборгском району Петербурга заметили маленького щенка. Он сидел у края проезжей части, и если бы выбежал на дорогу, рисковал попасть под колеса. Полицейские остановились, огляделись вокруг, но ни мамы малыша, ни хозяев рядом не было — только лесополоса. Внезапно появились и другие щенки, все мокрые, замерзшие и голодные. Пришлось забирать с собой.

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