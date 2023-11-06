Восемь продуктов, которые нужно немедленно исключить из завтрака: врач рассказал о самых частых ошибках, которые мы совершаем

Белок для завтрака — лучший вариант Фото: Ирина Шутько / E1.RU Поделиться Поделиться





О том, как важно не пропускать завтрак, врачи говорят постоянно. Первый прием пищи дает не только заряд бодрости и энергии на предстоящий день, но и защиту от многих болезней на ближайшие годы.



На первый взгляд, приготовить завтрак намного проще и быстрее, чем обед или ужин. Однако именно в первый прием пищи люди чаще всего совершают диетологические ошибки, которых вполне можно избежать. Главное, задаться целью сформировать правильное утреннее меню и выработать у себя привычку. Как это сделать, разбирается «Доктор Питер».

По словам кандидата медицинских наук, нутрициолога Сергея Гуреева, завтрак должен быть сытным, но при этом легко перевариваться и не оставлять после себя ощущение тяжести и дискомфорта в животе.



Сергей Гуреев, врач — сосудистый хирург, нутрициолог, исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Российская организация диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии», ведущий эксперт Института нутрициологии и коучинга, кандидат медицинских наук.

Главной ошибкой при приготовлении завтрака специалист называет недостаток белковых продуктов и, наоборот, переизбыток углеводных и богатых жирами.

Эти восемь продуктов Сергей Гуреев советует вовсе убрать из утреннего рациона или употреблять их лишь изредка.



Сладкие готовые хлопья, каши быстрой варки и сладкая выпечка . В них много сахара и очищенной от пищевых волокон крупы или муки, что плохо влияет на организм. К тому же они не дают надолго чувства сытости;

. В них много сахара и очищенной от пищевых волокон крупы или муки, что плохо влияет на организм. К тому же они не дают надолго чувства сытости; соки , даже свежевыжатые. Они раздражают слизистую оболочку желудка и могут резко повышать уровень глюкозы в крови. Большое количество добавленного сахара и высокоочищенных углеводных продуктов в ежедневном рационе провоцируют быстрый набор веса, повышение уровня сахара и холестерина в крови, нарушения микробиома кишечника. А в итоге — развитие хронических болезней и преждевременное старение;

, даже свежевыжатые. Они раздражают слизистую оболочку желудка и могут резко повышать уровень глюкозы в крови. Большое количество добавленного сахара и высокоочищенных углеводных продуктов в ежедневном рационе провоцируют быстрый набор веса, повышение уровня сахара и холестерина в крови, нарушения микробиома кишечника. А в итоге — развитие хронических болезней и преждевременное старение; жареные продукты, колбасные изделия, бекон, копчености. Употребление таких продуктов в начале дня может привести к большой прибавке веса, что в дальнейшем станет триггером сахарного диабета второго типа, нарушения липидного обмена и неалкогольной жировой болезни печени. Избыток жиров в первый прием пищи также может спровоцировать резкое обострение хронических болезней органов ЖКТ.

Что же остается? По словам Сергея Гуреева, хорошим выбором на завтрак будут:

каши из разных цельнозерновых круп;

молочные продукты — творог, мацони, йогурт;

нежирные сорта сыра;

разнообразные блюда из яиц. Кроме того, специалист советует включать в завтрак порцию свежих овощей или фруктов, орехов, семян, зелени. Их лучше добавлять в творог, кисломолочные напитки, каши.

Каша с фруктами на завтрак — неплохой вариант Фото: Ирина Шутько / E1.RU Поделиться Поделиться





— На завтрак, как и в любой другой прием пищи, приветствуется разнообразие. Например, сделайте брускетту из цельнозернового хлеба с творожным сыром, слабосоленой рыбой, оливками и листовым салатом или съешьте кусочек тонкой пиццы с овощами. Это будет прекрасной альтернативой привычным кашам и творожным блюдам, — добавил нутрициолог.

А полезны ли каши на молоке? Как считает гастроэнтеролог Диляра Лебедева, идеальный завтрак — сочетание низкоуглеводных продуктов с достаточным количеством белка и жира. И, например, традиционная каша на молоке под это описание не подходит. Крупы с молоком заставляют подскочить уровень сахара в крови, и в результате после такого приема пищи через пару часов наверняка захочется перекусить.



В результате у человека формируется так называемая «патологическая инсулинорезистентность».



Впрочем, с такой позицией согласны не все специалисты. Диетолог Галина Ильенко называет кашу с молоком отличным вариантом завтрака. Во-первых, каша — это источник сложных углеводов. Во-вторых, сочетание молока и злаков обогащает аминокислотный состав блюда. Эксперт рекомендует заменить коровье молоко альтернативным, если у вас есть проблемы с переносимостью лактозы. Можно сделать такое блюдо еще полезнее, если добавить свежие фрукты и ягоды.



Другие ученые вообще говорят, что кашу лучше всего есть в обед. Кроме того, следует помнить, что свойства каши зависят от крупы, из которой ее сварили.

