Юного бальника из Петербурга локтем отправили в реанимацию на соревнованиях по танцам

14-летнего подростка госпитализировали из «МТС Лайв Холла» на Приморском проспекте в воскресенье, 5 ноября. Школьник участвовал в соревнованиях по бальным танцам и получил от соседа по паркету удар локтем.



Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел во втором часу дня. Пациента приняла детская городская больница Святой Марии Магдалины. У бальника диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга легкой степени. Состояние подростка врачи оценили как тяжелое и поместили его в реанимацию.