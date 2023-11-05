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    Юного бальника из Петербурга локтем отправили в реанимацию на соревнованиях по танцам

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    14-летнего подростка госпитализировали из «МТС Лайв Холла» на Приморском проспекте в воскресенье, 5 ноября. Школьник участвовал в соревнованиях по бальным танцам и получил от соседа по паркету удар локтем.

    Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел во втором часу дня. Пациента приняла детская городская больница Святой Марии Магдалины. У бальника диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга легкой степени. Состояние подростка врачи оценили как тяжелое и поместили его в реанимацию.

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