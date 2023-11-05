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    Ждем уже завтра. Петербуржцев предупреждают о туманном понедельнике

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    Второй день подряд в городе на Неве будет во власти тумана. Об этом предупреждает ГУ МЧС.

    По данным ведомства, 6 ноября местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее. «При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий», – сообщают спасатели.

    Тем, кто страдает сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, во время тумана лучше не выходить на улицу. А пешеходам и водителем следует быть внимательнее.

    Также в ночь на понедельник ожидается небольшой дождь, который продлится днем. Температура в течение суток будет +5...+7 градусов.

    Полюбоваться сегодняшним туманом вы можете здесь.

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