Ждем уже завтра. Петербуржцев предупреждают о туманном понедельнике

Второй день подряд в городе на Неве будет во власти тумана. Об этом предупреждает ГУ МЧС.



По данным ведомства, 6 ноября местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее. «При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий», – сообщают спасатели.



Тем, кто страдает сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, во время тумана лучше не выходить на улицу. А пешеходам и водителем следует быть внимательнее.



Также в ночь на понедельник ожидается небольшой дождь, который продлится днем. Температура в течение суток будет +5...+7 градусов.

