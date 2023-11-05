«Кататься в шоу и спать». Туктамышева раскрыла свои планы

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева планирует кататься в шоу у Ильи Авербуха и много спать, передает РИА Новости. Об этом спортсменка рассказала после того, как объявила о приостановке карьеры.



«Планирую кататься в шоу Авербуха и спать. Я организатор карнавала в спектакле, девушка, которая пригласила всех. Крутилась в обруче без страховки. Было не страшно, но интересно. Нахожу в этом адреналин, чтобы с третьего этажа спускаться без страховки», — заявила Туктамышева.

Елизавета Туктамышева объявила о приостановке карьеры 22 октября. По ее словам, она взяла перерыв и решила заняться собой, так как «последние два года были сложными».