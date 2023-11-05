Полиция: мужчина, забаррикадировавшийся в машине с ребенком в Гамбурге, сдался

Силовики задержали мужчину, который почти сутки удерживал свою дочь в автомобиле на территории аэропорта Гамбурга. Об этом вечером 5 ноября сообщает городская полиция.



Мужчина сам вышел из машины вместе с четырехлетней девочкой и сдался. Предварительно, ребенок не пострадал.