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    Полиция: мужчина, забаррикадировавшийся в машине с ребенком в Гамбурге, сдался

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    3 комментария

    Силовики задержали мужчину, который почти сутки удерживал свою дочь в автомобиле на территории аэропорта Гамбурга. Об этом вечером 5 ноября сообщает городская полиция.

    Мужчина сам вышел из машины вместе с четырехлетней девочкой и сдался. Предварительно, ребенок не пострадал.

    Ранее в полиции заявили, что у мужчины, предварительно, при себе есть боевое оружие и взрывные устройства. В общей сложности он удерживал дочь в заложниках около 14 часов. Немецкие СМИ писали, что 35-летний водитель Audi накануне выехал на взлетно-посадочную полосу, успев по пути сделать несколько выстрелов и бросить бутылки с зажигательной смесью.

    Силовики подмечают, что возможной причиной инцидента стал семейный спор с бывшей женой по вопросам опеки.

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    Комментарии 3

    Гость05 Ноя 2023 в 18:00
    Турк это сделал.
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