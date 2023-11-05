Полиция: мужчина, забаррикадировавшийся в машине с ребенком в Гамбурге, сдался

Силовики задержали мужчину, который почти сутки удерживал свою дочь в автомобиле на территории аэропорта Гамбурга. Об этом вечером 5 ноября сообщает городская полиция.
Мужчина сам вышел из машины вместе с четырехлетней девочкой и сдался. Предварительно, ребенок не пострадал.
Ранее в полиции заявили, что у мужчины, предварительно, при себе есть боевое оружие и взрывные устройства. В общей сложности он удерживал дочь в заложниках около 14 часов. Немецкие СМИ писали, что
Силовики подмечают, что возможной причиной инцидента стал семейный спор с бывшей женой по вопросам опеки.