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    В ДНР заявили, что рассматривают возможность строительства метро в Донецке

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    Метро может появиться в Донецке, такая возможность рассматривается. Об этом 5 ноября заявил министр транспорта ДНР Владимир Тужилин, пишет РИА Новости.

    По словам чиновника, сейчас ведутся дискуссии о том, как можно реализовать задачу по созданию надземного или подземного метро. Этот вопрос обсуждается с Минтрансом России и рядом крупных городов, в которых есть метрополитен.

    Сроки он не уточнил, добавив, что решение будет приниматься с учетом оперативной обстановки. Пока что власти выработают концепцию.

    В конце августа вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что полное восстановление аэропорта Мариуполя запланировано на 2026–2027 годы. Кроме того, есть планы по восстановлению аэропорта в Донецке. Он отмечал, что его приведут в порядок после СВО. «Он сильно поврежден, но в планах наших, где-то в ближайшей пятилетке, точно восстанавливать», — говорил Хуснуллин.

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