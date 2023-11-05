В ДНР заявили, что рассматривают возможность строительства метро в Донецке

Метро может появиться в Донецке, такая возможность рассматривается. Об этом 5 ноября заявил министр транспорта ДНР Владимир Тужилин, пишет РИА Новости.
По словам чиновника, сейчас ведутся дискуссии о том, как можно реализовать задачу по созданию надземного или подземного метро. Этот вопрос обсуждается с Минтрансом России и рядом крупных городов, в которых есть метрополитен.
Сроки он не уточнил, добавив, что решение будет приниматься с учетом оперативной обстановки. Пока что власти выработают концепцию.
В конце августа вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что полное восстановление аэропорта Мариуполя запланировано на