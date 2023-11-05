Ремонт на Петроградской стороне обнажил в квартире неожиданное. Находки передадут в музей

Капитальный ремонт в квартирах дореволюционного Петербурга зачастую богат на сюрпризы и неожиданные находки. Вот и владельцам квадратных метров на Петроградской стороне повезло обнаружить тайное окно и предметы быта царских времен.
В дом на Большом проспекте
«Наш дом был построен в 1901 году, а соседний — в
Идеальное состояние рамы, как считает Валерия, обусловлено условиями, в которых окно «прожило» последние
Но это еще не все сокровища, которые хранила квартира. Рабочие нашли: кожаную туфельку, пузырек из-под французских чернил, флакон туалетного уксуса с изображением
Все эти предметы обнаружились в пространстве за старой новой (смотря откуда считать) стеной и старым-старым окном. Прежние жильцы про окно в ванной ничего не знали и, похоже, что это именно это обстоятельство позволило артефактам сохраниться до наших дней.
«Его (окно) не открывали
«Я пока не углублялась в изучение этого вопроса, но моя версия такая. В Южной Европе была традиция при строительстве нового дома (Гауди так делал и его строители) с крыши закидывать пространство между домами. Выпивали бутылочку доброго вина и кидали туда, оно разбивалось. Знаете, как с кораблем. Может быть, здесь строители поступили точно так же?» — размышляет хозяйка квартиры.
На окне сюрпризы не закончились. Когда вскрывали пол, обнаружили вещи уже советского периода — в основном письма и коробки.
По поводу окна Валерия обратилась в ЖКС
Находки царского времени семья собирается отнести в музей. Что касается окна, то закладывать его, конечно, не будут — пусть радует взгляд.