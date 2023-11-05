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    Ремонт на Петроградской стороне обнажил в квартире неожиданное. Находки передадут в музей

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    24 комментария
    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    Капитальный ремонт в квартирах дореволюционного Петербурга зачастую богат на сюрпризы и неожиданные находки. Вот и владельцам квадратных метров на Петроградской стороне повезло обнаружить тайное окно и предметы быта царских времен.

    В дом на Большом проспекте П. С. семья Валерии въехала в октябре. К глобальному ремонту и демонтажу всего ветхого приступили сразу же. И вдруг — в стене ванной комнаты обнаружилось окно.

    «Наш дом был построен в 1901 году, а соседний — в 1904-м. Фактически окно прослужило три года, и оно просто в идеальном состоянии. Реставраторы сказали, что это что-то удивительное», — рассказала «Фонтанке» Валерия.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    Идеальное состояние рамы, как считает Валерия, обусловлено условиями, в которых окно «прожило» последние 120 лет: «Там было сухо и тепло: древесина проветривалась со всех сторон, а из печной трубы, которая функционировала здесь много лет, с внешней стороны падала зола».

    Но это еще не все сокровища, которые хранила квартира. Рабочие нашли: кожаную туфельку, пузырек из-под французских чернил, флакон туалетного уксуса с изображением Александра I и некий охлаждающий крем. Одна из найденных пробок похожа на те, что закрывали бутыльки с парфюмом популярного среди аристократов тех лет «Товарищества А. М. Остроумова».

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    Все эти предметы обнаружились в пространстве за старой новой (смотря откуда считать) стеной и старым-старым окном. Прежние жильцы про окно в ванной ничего не знали и, похоже, что это именно это обстоятельство позволило артефактам сохраниться до наших дней.

    «Его (окно) не открывали 120 лет, я туда первая проникла, — радуется Валерия. — Предыдущие владельцы, как и их родители, жили тут всю жизнь. Даже в советский период, когда здесь был капремонт, это всё не вскрывали».

    «Я пока не углублялась в изучение этого вопроса, но моя версия такая. В Южной Европе была традиция при строительстве нового дома (Гауди так делал и его строители) с крыши закидывать пространство между домами. Выпивали бутылочку доброго вина и кидали туда, оно разбивалось. Знаете, как с кораблем. Может быть, здесь строители поступили точно так же?» — размышляет хозяйка квартиры.

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    На окне сюрпризы не закончились. Когда вскрывали пол, обнаружили вещи уже советского периода — в основном письма и коробки.

    По поводу окна Валерия обратилась в ЖКС № 1 Петроградского района. Там посмотрели на план здания и сказали, что по документам его просто не существует. Первоначальных планов дома в «Жилкомсервисе» не оказалось.

    Находки царского времени семья собирается отнести в музей. Что касается окна, то закладывать его, конечно, не будут — пусть радует взгляд.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
    Фото: предоставлено «Фонтанке»

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