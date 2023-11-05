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    Путин на следующей неделе приедет в Казахстан

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    Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит Казахстан. Об этом 5 ноября сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Журналист Павел Зарубин отметил, что российский лидер и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недавно уже виделись в Москве и Пекине.

    1 ноября в Астану с официальным визитом приезжал президент Франции Эммануэль Макрон. Он также встречался с Токаевым. Обсуждалась, в том числе, перспектива участия французской Electricite de France S.A. в строительстве атомной электростанции в Казахстане.

    А 2 ноября Казахстан посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который принял участие в саммите Организации тюркских государств. Политик начал переговоры с Токаевым словами «всегда приятно возвращаться домой». По его словам, венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан, потому что эти народы связывают тысячелетние общие корни. «В Казахстане хорошо знают и уважают вас, потому что вы кыпшак (тюркский народ) по происхождению. Можно сказать, что вы приехали на родину предков», – сказал в ответ Токаев (цитата по РБК).

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