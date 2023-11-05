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    Суд определил в СИЗО подозреваемого в убийстве пристава в Рязани

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    Суд арестовал подозреваемого в убийстве начальника отделения службы судебных приставов по Рязанской области Сергея Калужского. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

    Житель Рязани 1979 года рождения отправлен под стражу до 31 декабря.

    СК России

    О задержании фигуранта стало известно накануне. Отмечалось, что убийство совершено на почве личной неприязни и не связано со служебной деятельностью пристава.

    Начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского застрелили прямо на улице 1 ноября в микрорайоне Недостоево. Погибшего заметили прохожие.

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