Суд определил в СИЗО подозреваемого в убийстве пристава в Рязани

Житель Рязани 1979 года рождения отправлен под стражу до 31 декабря.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве начальника отделения службы судебных приставов по Рязанской области Сергея Калужского. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

О задержании фигуранта стало известно накануне. Отмечалось, что убийство совершено на почве личной неприязни и не связано со служебной деятельностью пристава.

Начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского застрелили прямо на улице 1 ноября в микрорайоне Недостоево. Погибшего заметили прохожие.

