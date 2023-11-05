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    С корнем зла борются химикатами. Лавров — о словах Путина про США

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    44 комментария

    «Корень зла» не обязательно выкорчевывать, есть другие методы борьбы, в том числе использование химикатов. Так глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос о словах Владимира Путина, который обвинил США и Запад в эскалации на Ближнем Востоке.

    На уточняющий вопрос журналиста Павла Зарубина, не обвинят ли Россию после такого в подготовке к применению химоружия, Лавров сказал, что это «образ». «Пускай все делают вывод в меру своей образованности», — добавил он.

    «Президент, может быть, термин этот употребил впервые, но мысль, вывод, оценку о том, что США являются главным актором, как модно сейчас говорить, который главной своей целью ставит дестабилизацию любого региона мира, он об этом уже говорил многократно», — заявил Лавров.

    По словам министра, если смотреть на «последние заграничные авантюры США» за последние 50 лет, не было ни одной истории, где это принесло бы благо той стране, в дела которой вмешивался Вашингтон.

    Глава МИД заявил, что те, кто рассчитывает на помощь США, должны помнить об опыте тех лидеров и стран, которые полагались на американцев, но в итоге Вашингтон бросал их, когда ситуация менялась.

    30 октября на совещании с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств президент Владимир Путин заявил, что правящие элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности. Он уверен, что именно им выгодна эскалация на Ближнем Востоке и в других регионах мира. «Нужно знать и понимать, где находится корень зла, где этот самый паук, который пытается опутать своей паутиной всю планету, весь мир и хочет добиться нашего с вами стратегического поражения на поле боя, использует одураченных им на протяжении десятилетий людей на территории сегодняшней Украины», — отмечал российский лидер.

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    Комментарии 44

    Гость05 Ноя 2023 в 15:37
    Как там 128 бригада?
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