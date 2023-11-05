С корнем зла борются химикатами. Лавров — о словах Путина про США

«Корень зла» не обязательно выкорчевывать, есть другие методы борьбы, в том числе использование химикатов. Так глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос о словах Владимира Путина, который обвинил США и Запад в эскалации на Ближнем Востоке.



На уточняющий вопрос журналиста Павла Зарубина, не обвинят ли Россию после такого в подготовке к применению химоружия, Лавров сказал, что это «образ». «Пускай все делают вывод в меру своей образованности», — добавил он.



«Президент, может быть, термин этот употребил впервые, но мысль, вывод, оценку о том, что США являются главным актором, как модно сейчас говорить, который главной своей целью ставит дестабилизацию любого региона мира, он об этом уже говорил многократно», — заявил Лавров.

