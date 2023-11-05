Нетаньяху отстранил министра, допустившего применение ядерной бомбы для удара по сектору Газа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху временно отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях кабинета министров до получения дальнейшего уведомления. Как уточняет 5 ноября радио Kan, это произошло после заявления Элияху о возможности применения ядерного оружия в отношении сектора Газа.



«Высказывания Амихая Элияху не соответствуют реальности и не отражают событий. Израиль и ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. — Прим. ред.) действуют с соблюдением международных норм и стандартов, чтобы избежать ущерба для невинных граждан, и мы будем продолжать эту практику до достижения победы», — заявил Нетаньяху.