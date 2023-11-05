    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 5

    1 м/с, зап

    744мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.04eur99.01

    Нетаньяху отстранил министра, допустившего применение ядерной бомбы для удара по сектору Газа

    2691
    26 комментариев

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху временно отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях кабинета министров до получения дальнейшего уведомления. Как уточняет 5 ноября радио Kan, это произошло после заявления Элияху о возможности применения ядерного оружия в отношении сектора Газа.

    «Высказывания Амихая Элияху не соответствуют реальности и не отражают событий. Израиль и ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. — Прим. ред.) действуют с соблюдением международных норм и стандартов, чтобы избежать ущерба для невинных граждан, и мы будем продолжать эту практику до достижения победы», — заявил Нетаньяху.

    В минувшую субботу, 4 ноября, в ответ на вопрос ведущего радиостанции Kol Berama о возможности применения ядерного оружия в отношении палестинского сектора Газа Элияху выразил мнение, что «это один из вариантов». Впоследствии в этот же день министр уточнил, что «любому разумному человеку понятно, что утверждение о ядерной бомбе было метафорическим». Он подчеркнул, что Израиль нуждается в мощном и несоразмерном ответе на терроризм.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК8
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close