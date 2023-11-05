«Ниже нуля». В Кремле высказались об отношениях с США

Отношения между Россией и США находятся на нуле или даже ниже нуля. Об этом заявил 5 ноября в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Он отметил, что и Москва, и Вашингтон несут особую ответственность за мировую и стратегическую стабильность на планете, поэтому так или иначе сторонам со временем придется возобновить разговор. «Конечно, мы уже по-другому говорим друг с другом, когда дело касается вмешательства во внутренние дела. То, к чему мы не проявляли должного внимания раньше, сейчас мы на это реагируем непримиримо», — сказал Песков.

