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    «Ниже нуля». В Кремле высказались об отношениях с США

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    Отношения между Россией и США находятся на нуле или даже ниже нуля. Об этом заявил 5 ноября в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он отметил, что и Москва, и Вашингтон несут особую ответственность за мировую и стратегическую стабильность на планете, поэтому так или иначе сторонам со временем придется возобновить разговор. «Конечно, мы уже по-другому говорим друг с другом, когда дело касается вмешательства во внутренние дела. То, к чему мы не проявляли должного внимания раньше, сейчас мы на это реагируем непримиримо», — сказал Песков.

    Ответил он на вопрос и о возможности встречи президентов России и США. По словам Пескова, для этого необходима обоюдная готовность, должны вызреть определенные условия. Представитель Кремля заявил, что сворачивание двухсторонних отношений произошло по инициативе американцев, поэтому глава США должен занять более конструктивную позицию, только тогда будут вызревать условия для встречи. «Президент Путин неоднократно заявлял, что готов к любым контактам», — добавил Песков.

    В апреле Владимир Путин заявил, что отношения России и США переживают глубокий кризис. По его мнению, причины лежат в «принципиально разных подходах к формированию современного миропорядка». Российский лидер говорил, что Москва стремится к выстраиванию отношений с Вашингтоном на принципах равенства и уважения, невмешательства во внутренние дела.

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