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    Жесткое ДТП тормозит движение по набережной Обводного канала

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    1 комментарий

    Дорожная авария произошла на перекрестке набережной Обводного канала и Днепропетровской улицы в Петербурге. Об этом «Фонтанке» днем 5 ноября сообщили очевидцы.

    читательница Галина

    Точное количество участников ДТП пока неизвестно, нет и информации о пострадавших. На видео можно заметить как минимум две машины с разбитыми «мордами». Каршеринг стоит посреди дороги, а другой автомобиль выехал на тротуар.

    На месте копится пробка. Выбирайте маршрут заранее. Подробности произошедшего выясняются.

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    Авария произошла в 10:40, рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД. Столкнулись «Хендай Солярис» и каршеринговый автомобиль. Пострадал 42-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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