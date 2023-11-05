Жесткое ДТП тормозит движение по набережной Обводного канала

Дорожная авария произошла на перекрестке набережной Обводного канала и Днепропетровской улицы в Петербурге. Об этом «Фонтанке» днем 5 ноября сообщили очевидцы.
читательница Галина
Точное количество участников ДТП пока неизвестно, нет и информации о пострадавших. На видео можно заметить как минимум две машины с разбитыми «мордами». Каршеринг стоит посреди дороги, а другой автомобиль выехал на тротуар.
На месте копится пробка. Выбирайте маршрут заранее. Подробности произошедшего выясняются.
Авария произошла в 10:40, рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД. Столкнулись «Хендай Солярис» и каршеринговый автомобиль. Пострадал 42-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.