«Как увидишь — хватай». На Луначарского невменяемый наркоман под видео выдрал дрын и изуродовал три автомашины

Рано утром 5 ноября многие жители
На данный момент в полицию Выборгского района поступило минимум три заявления от владельцев автомашин. По информации нашего издания, они выбежали около 6 утра во двор, так как их автомобили ревели, а между ними с колом наперевес бродил очумевший молодой человек.
Судя по съемке, нет оснований сомневаться, что подобное творить можно только в невменяемом от наркотиков состоянии. Сейчас полиция выясняет по другим камерам наблюдения, откуда он заявился такой и, что интереснее, куда направился дальше.
Сотрудники, работающие сегодня на соседних с данной территорией участках (в других отделах полиции), тоже в курсе. «Мы уже в курсе. Нам начальство так приказало: как увидите — хватайте, пока у нас всё не разнес», — прокомментировал «Фонтанке» один из оперативников.