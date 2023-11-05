Аэропорт Гамбурга остается закрытым из-за мужчины, взявшего в заложники ребенка

Аэропорт Гамбурга остается закрытым из-за вооруженного мужчины, который удерживает четырехлетнего ребенка в заложниках. Об этом утром 5 ноября сообщили на официальном сайте воздушной гавани.



«Полицейская операция продолжает развиваться, и выполнение полетов временно приостановлено. В течение дня могут возникнуть отмены и задержки рейсов... Полиция просит пассажиров воздержаться от приезда в аэропорт, так как его территория находится под охраной», — говорится в официальном сообщении.

Аэропорт Гамбурга закрылся вечером 4 ноября из-за «полицейских мер». Позднее полиция города объявила о крупной операции на взлетно-посадочной полосе. Вооруженный мужчина на автомобиле «Ауди» протаранил ограждение и несколько раз выстрелил. Известно, что в машине он удерживает четырехлетнего ребенка. Силовики подмечают, что возможной причиной инцидента стал семейный спор по вопросам опеки. На месте происшествия работают переговорщики.