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    Аэропорт Гамбурга остается закрытым из-за мужчины, взявшего в заложники ребенка

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    2 комментария

    Аэропорт Гамбурга остается закрытым из-за вооруженного мужчины, который удерживает четырехлетнего ребенка в заложниках. Об этом утром 5 ноября сообщили на официальном сайте воздушной гавани.

    «Полицейская операция продолжает развиваться, и выполнение полетов временно приостановлено. В течение дня могут возникнуть отмены и задержки рейсов... Полиция просит пассажиров воздержаться от приезда в аэропорт, так как его территория находится под охраной», — говорится в официальном сообщении.

    Аэропорт Гамбурга закрылся вечером 4 ноября из-за «полицейских мер». Позднее полиция города объявила о крупной операции на взлетно-посадочной полосе. Вооруженный мужчина на автомобиле «Ауди» протаранил ограждение и несколько раз выстрелил. Известно, что в машине он удерживает четырехлетнего ребенка. Силовики подмечают, что возможной причиной инцидента стал семейный спор по вопросам опеки. На месте происшествия работают переговорщики.

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    Комментарии 2

    Гость05 Ноя 2023 в 10:36
    Ставлю на россиянина))
    +0−1
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