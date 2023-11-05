В Петербурге спасают 14-летнюю школьницу после ножевого ранения в живот

Ссора юных влюбленных закончилась печально для 14-летней девочки из Приморского района Петербурга. Вечером в субботу в квартире на Богатырском проспекте пролилась кровь. Подробности стали известны «Фонтанке» 5 ноября.



Накануне после десяти часов в полицию и скорую помощь через службу «112» поступило сообщение о ножевом ранении. Молодой человек рассказал, что находится в гостях у знакомой девочки и что подругу нужно срочно спасать.

Прибывшие медики госпитализировали школьницу с тяжелым ранением брюшной полости. В больнице Святой Марии Магдалины девочку поместили в реанимацию. Ее 17-летнего молодого человека пригласили в отдел. По его словам, потерпевшая сама нанесла себе рану во время ссоры. После обстоятельной беседы с инспектором по делам несовершеннолетних парня передали родителям.