«Можно накрою, чтобы дети не видели кровь?» На Васильевском труп разбил машину женщины-инвалида

Пока пожилая жительница Васильевского острова находится в больнице, разбили её единственное средство передвижения. Спрашивать не с кого.
О случившемся на Большом проспекте Васильевского острова «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, 4 ноября около четырёх часов ночи во двор семиэтажки приземлилось тело мужчины — точно на припаркованный Chevrolet Spark.
Лобовое всмятку, на крыше вмятина, упавший, в котором признали соседа, как говорят, не выжил. Его увезли в половине шестого часа утра, изувеченный автомобиль продолжил пугать жильцов.
«Можно чем-нибудь накрою машину, чтобы дети не видели кровь и всё остальное?» — просили владельца.
На малолитражке с ручным управлением ездит 75-летняя соседка — инвалид первой группы.
«Сейчас она в больнице на протезировании тазобедренного сустава. Может и к лучшему, ей пока за руль не надо, — пишет читатель. — Автомобиль является практически единственным средством передвижения. Используется для редких поездок в больницу и на дачу. Пешком бабушка ходить не может».