«Можно накрою, чтобы дети не видели кровь?» На Васильевском труп разбил машину женщины-инвалида

Пока пожилая жительница Васильевского острова находится в больнице, разбили её единственное средство передвижения. Спрашивать не с кого.



О случившемся на Большом проспекте Васильевского острова «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, 4 ноября около четырёх часов ночи во двор семиэтажки приземлилось тело мужчины — точно на припаркованный Chevrolet Spark.

