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    «Можно накрою, чтобы дети не видели кровь?» На Васильевском труп разбил машину женщины-инвалида

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    Пока пожилая жительница Васильевского острова находится в больнице, разбили её единственное средство передвижения. Спрашивать не с кого.

    О случившемся на Большом проспекте Васильевского острова «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, 4 ноября около четырёх часов ночи во двор семиэтажки приземлилось тело мужчины — точно на припаркованный Chevrolet Spark.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Лобовое всмятку, на крыше вмятина, упавший, в котором признали соседа, как говорят, не выжил. Его увезли в половине шестого часа утра, изувеченный автомобиль продолжил пугать жильцов.

    «Можно чем-нибудь накрою машину, чтобы дети не видели кровь и всё остальное?» — просили владельца.

    На малолитражке с ручным управлением ездит 75-летняя соседка — инвалид первой группы.

    «Сейчас она в больнице на протезировании тазобедренного сустава. Может и к лучшему, ей пока за руль не надо, — пишет читатель. — Автомобиль является практически единственным средством передвижения. Используется для редких поездок в больницу и на дачу. Пешком бабушка ходить не может».

    Фото: читатель «Фонтанки»

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