Капитан Крюк обалдеет: найдите замок, к которому подходит ключ пирата, за 11 секунд — справится только 1% гениев

Пересмотрите серию фильмов про обаятельных пиратов, вдохновившись нашим тестом фильм «Пираты Карибского моря», режиссер Эспен Сандберг, 2003 год Поделиться Поделиться





Лучший способ сохранить ясность ума и не нажить себе деменцию — танцы, пазлы и головоломки. Не задумывались, зачем устраивают дискотеки для бабушек и дедушек в парках? Для души и в том числе как профилактическое оздоровительное мероприятие. Но мы с вами еще относительно молоды (по крайней мере, душой) — поэтому просто помогите пирату найти подходящий ключ от сундука с сокровищами.

Этот тест на IQ — интересный способ проверить уровень вашего интеллекта. Интернет-портал Jagran Josh придумал головоломку, в которой вам предстоит определить правильный замок для пиратского ключа на картинке. В издании уверены, что сделать это способен только 1% гениев. Готовы? Тогда поехали.

Когда найдете нужную замочную скважину или время выйдет, потяните бегунок влево, чтобы увидеть ответ Фото 1: jagranjosh.com Фото 2: jagranjosh.com Поделиться Поделиться





Добрались до сокровищ? Сразу нашел/нашла, уже трачу награбленное Понадобилось ровно 11 секунд, но всё равно открыл/открыла Понадобилось чуть больше, но я же всё равно миллионер/миллионерша Так и не нашел/нашла. Пришлось подглядеть Я гений, и это не нужно доказывать всякими ключами и сундуками Хочу посмотреть ответы

В кого мы такие умные?

Ученые выяснили, по какому принципу дети наследуют интеллект и красоту. Важно понимать, интеллект ребенка определяется наследственными факторами лишь на 40–60%, всё остальное зависит от влияния среды. Но в этих процентах, как выяснили ученые, главная роль отведена маме. К такому выводу пришли американские исследователи. Гены, отвечающие за интеллект, связаны с Х-хромосомой, которых у женщин целых две.

— В основе этой идеи лежат так называемые «обусловленные гены», которые ведут себя по-разному в зависимости от их «происхождения». Некоторые из них работают только тогда, когда они передаются от матери. Если те же гены наследуются от отца, они «отключаются», — заявляет психолог Дженнифер Дельгадо, The Global News.



Однако это не означает, что гены отца никак не влияют на интеллект. Отцовские гены накапливаются в лимбической системе мозга, отвечающей за настроение и инстинкты, а также контролирующей такие функции, как потребность в сексе, ощущение голода и агрессия.



Другая группа ученых подтверждает вывод коллег: в течение нескольких лет опрашивали молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Всего в исследовании приняли участие 12 686 человек. Все участники принадлежали к разным социально-экономическим группам, у всех было разное образование, раса, национальность, но выводы были схожими: интеллект опрошенных отличался от IQ мам максимум на 15 пунктов.