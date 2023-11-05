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    Капитан Крюк обалдеет: найдите замок, к которому подходит ключ пирата, за 11 секунд — справится только 1% гениев

    Давайте убедимся, что все мы входим в этот один процент гениальности и можно наконец расслабиться

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    Пересмотрите серию фильмов про обаятельных пиратов, вдохновившись нашим тестом
    Пересмотрите серию фильмов про обаятельных пиратов, вдохновившись нашим тестомфильм «Пираты Карибского моря», режиссер Эспен Сандберг, 2003 год
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    Лучший способ сохранить ясность ума и не нажить себе деменцию — танцы, пазлы и головоломки. Не задумывались, зачем устраивают дискотеки для бабушек и дедушек в парках? Для души и в том числе как профилактическое оздоровительное мероприятие. Но мы с вами еще относительно молоды (по крайней мере, душой) — поэтому просто помогите пирату найти подходящий ключ от сундука с сокровищами.

    Этот тест на IQ — интересный способ проверить уровень вашего интеллекта. Интернет-портал Jagran Josh придумал головоломку, в которой вам предстоит определить правильный замок для пиратского ключа на картинке. В издании уверены, что сделать это способен только 1% гениев. Готовы? Тогда поехали.

    Когда найдете нужную замочную скважину или время выйдет, потяните бегунок влево, чтобы увидеть ответ

    Фото 1:jagranjosh.com
    Фото 2:jagranjosh.com
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    Добрались до сокровищ?

    В кого мы такие умные?

    Ученые выяснили, по какому принципу дети наследуют интеллект и красоту. Важно понимать, интеллект ребенка определяется наследственными факторами лишь на 40–60%, всё остальное зависит от влияния среды. Но в этих процентах, как выяснили ученые, главная роль отведена маме. К такому выводу пришли американские исследователи. Гены, отвечающие за интеллект, связаны с Х-хромосомой, которых у женщин целых две.

    — В основе этой идеи лежат так называемые «обусловленные гены», которые ведут себя по-разному в зависимости от их «происхождения». Некоторые из них работают только тогда, когда они передаются от матери. Если те же гены наследуются от отца, они «отключаются», — заявляет психолог Дженнифер Дельгадо, The Global News.

    Однако это не означает, что гены отца никак не влияют на интеллект. Отцовские гены накапливаются в лимбической системе мозга, отвечающей за настроение и инстинкты, а также контролирующей такие функции, как потребность в сексе, ощущение голода и агрессия.

    Другая группа ученых подтверждает вывод коллег: в течение нескольких лет опрашивали молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Всего в исследовании приняли участие 12 686 человек. Все участники принадлежали к разным социально-экономическим группам, у всех было разное образование, раса, национальность, но выводы были схожими: интеллект опрошенных отличался от IQ мам максимум на 15 пунктов.

    Пересмотрите серию фильмов про обаятельных пиратов, вдохновившись нашим тестом
    Пересмотрите серию фильмов про обаятельных пиратов, вдохновившись нашим тестомфильм «Пираты Карибского моря», режиссер Эспен Сандберг, 2003 год

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