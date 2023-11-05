Петербург приютит змей с трудной судьбой. Их везут в Ленинградский зоопарк из Москвы

Центр реабилитации диких животных в Москве передаст Ленинградскому зоопарку экзотических змей. Об этом сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды 4 октября.



Как уточняет РИА Новости со ссылкой на департамент, все змеи поступили в Центр реабилитации в этом году после обращений жителей Москвы на «горячую линию». Там их осмотрели ветеринары.

Змей обычно находят в подъездах и во дворах домов. Они остаются жить в центре, так как их владельцев чаще всего не удается найти. Однако в пятницу, 6 октября, часть змей переедет в новый дом.