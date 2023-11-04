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    В Петербурге убийца так добивался разговора с Зеленским, что попал под следствие

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    Отсидевший за убийство житель Курортного района Петербурга с такой настойчивостью требовал телефонный тет-а-тет с первым лицом Украины, что получил новое уголовное дело.

    Нетривиальную задачу перед оператором экстренной службы «112» поставили накануне в четвёртом часу дня, стало известно «Фонтанке» 4 ноября. Звонивший попросил соединить его с Владимиром Зеленским и обозначил повестку — «возвращение имущества». Вероятно, услышал отказ, и просьбы быстро сменились угрозами взорвать детские сады.

    Чем объясняется надежда на помощь украинского президента, неясно. С Зеленским мужчину, как вскоре выяснилось, объединяют инициалы. Сам он из Сибири, там же в 2007 году получил срок за убийство: пытаясь перепрятать найденное на чердаке охотничье ружьё, разругался с одним из помощников и застрелил его. С учётом прошлого срока за причинение смерти по неосторожности отсидеть предстояло без малого 12 лет. Если ориентироваться на установленные законом сроки, судимость ещё не погашена.

    Дальнейшие попытки 56-летнего мужчины добиться диалога с лидером Украины остановили полицейские. Его забрали из пятиэтажки в Сестрорецке и увезли в отдел. Ночь он провёл в изоляторе временного содержания как подозреваемый в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

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