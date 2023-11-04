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    Песков рассказал о судьбе россиян, которые стали заложниками ХАМАС

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    Переговоры по российским заложникам в зоне палестино-израильского конфликта идут, однако это решение требует согласования позиций нескольких сторон, и не с каждой из них диалог идет легко, передает слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РИА Новости 4 ноября.

    Тем не менее прогресс в переговорах есть, заметил Песков. Ситуация осложняется тем, что нет конкретной стороны, которая может принять решение отпустить заложников. Сейчас российские дипломаты ведут переговоры со всеми сторонами, заверил пресс-секретарь президента.

    «Наши дипломаты продолжают работу над этим. Не со всеми диалог идет легко, но мы намерены добиться того, чтобы всё-таки граждане России были освобождены», — подчеркнул Песков.

    Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что в секторе Газа могут находиться пять-шесть пленных россиян.

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    Гость04 Ноя 2023 в 22:02
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