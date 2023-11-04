Песков рассказал о судьбе россиян, которые стали заложниками ХАМАС

Переговоры по российским заложникам в зоне палестино-израильского конфликта идут, однако это решение требует согласования позиций нескольких сторон, и не с каждой из них диалог идет легко, передает слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РИА Новости 4 ноября.



Тем не менее прогресс в переговорах есть, заметил Песков. Ситуация осложняется тем, что нет конкретной стороны, которая может принять решение отпустить заложников. Сейчас российские дипломаты ведут переговоры со всеми сторонами, заверил пресс-секретарь президента.



«Наши дипломаты продолжают работу над этим. Не со всеми диалог идет легко, но мы намерены добиться того, чтобы всё-таки граждане России были освобождены», — подчеркнул Песков.

