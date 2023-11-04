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    «Даже чай не успели нагреть». В домах Мурино снова пропал свет

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    Блэкаут во Всеволожском районе Ленобласти 4 ноября близится к завершению, но в части домов темно — в некоторых по-прежнему, в других снова.

    Тёмные окна высотки на Воронцовском бульваре, 11, «Фонтанке» показала читательница. По её словам, электричество возвращалось, но к семи часам дом опять остался без света. О повторном отключении сообщают из ЖК «Энфилд» в Буграх.

    Фото: читательница «Фонтанки» Наталья
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    «Шувалова, 42. Дали свет на час, сейчас снова нет. Даже чай не успели нагреть. Ужасно в наш век, конечно, сидеть без света, воды и тепла!» — жалуются муринцы на странице главы местной администрации Алексея Белова. Он ведёт подомовой учёт и адресно уточняет, где возникли проблемы при включении оборудования. С их решением рассчитывают справиться в течение часа.

    На массовое отключение электричества из Мурино начали жаловаться во втором часу дня. В Муринском городском поселении сообщили, что в 12:45 произошло аварийное отключение на подстанции «Ручьи». Она принадлежит «Объединенной энергетической компании». Это отразилось на девяти населённых пунктах.

    В компании «Россети Ленэнерго» уточнили, что без электроэнергии остались в том числе их потребители, но технологическое нарушение — на подстанции сторонней сетевой организации.

    «На сетях АО "ОЭК"», — прокомментировали в телеграм-канале областного правительства.

    По горячей линии «Объединенной энергетической компании» в течение дня о работах, окончания которых ждут в Мурино, Буграх и деревне Лаврики, отчитывался робот. Оперативно связаться с ОЭК не удалось, к вечеру в компании заявили 47news, что подстанция из строя не выходила, и кивнули на неполадки на сетях 10 кВ «Россетей Ленэнерго».

    «В 12:45 на подстанции 220 кВ «Ручьи», принадлежащей «ОЭК», произошло технологическое нарушение, в результате которого произошло обесточение двух секций шин 10 кВ. От данной подстанции запитаны четыре линии 10 кВ «Россетей Ленэнерго». Часть потребителей оперативным персоналом «Россетей Ленэнерго» была перезапитана от других центров питания. Для восстановления электроснабжения оставшихся потребителей «Россетей Ленэнерго» были направлены семь дизель-генераторных установок, с 16:29 все абоненты компании получают электроэнергию в полном объеме», — раскрыли «Фонтанке» подробности в «Россетях Ленэнерго».

    Фото: читательница «Фонтанки» Наталья

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