Песков рассказал, почему Путин стал реже путешествовать за рубеж и какое будущее ждёт Россию

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на форуме «Знание» в Москве 4 ноября, рассказал о работе Путина, а также о настоящем и будущем России.
В частности, Песков объяснил, почему Путин стал реже путешествовать за границу.
«Сейчас, когда у президента по понятным причинам очень много дел здесь, в стране, конечно, он путешествует не так часто, от каких-то поездок приходится отказываться», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).
Говоря о недавнем визите Путина в Китай на форум «Один пояс — один путь», Песков отметил, что там состоялись «очень содержательные переговоры с председателем Си», и вообще Москва «стала уделять больше внимания восточному направлению».
«А когда лидеры России и Китая общаются несколько часов с глазу на глаз, это привлекает внимание всего мира», — заметил Песков.
Рассуждая о будущем России, Песков предположил, что оно никогда не будет простым.
«У нас очень сложное прошлое, непростое настоящее, будет непростое будущее. Но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, независимой, уверенной в себе, современной, богатой страны», — сказал Песков (цитата по РИА).
Он также говорил о процессе интеграции новых регионов.
«Новые регионы стремительно интегрируются во все аспекты нашей жизни. Они идут по тому пути, который уже давно — можно сказать — прошел Крым», — сказал Песков.
Он добавил: «Мы уже приобрели определенный опыт. Это позволяет нам обеспечивать более быстрое продвижение новых регионов по этому пути».
По его словам, есть «осложняющие моменты в виде продолжающихся боевых действий».
«Я убежден, что процесс дальше будет продолжаться очень быстро, и в течение буквально нескольких лет вот эти российские регионы уже во всех ипостасях станут российскими», — добавил Песков (цитата по РИА).