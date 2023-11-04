Песков рассказал, почему Путин стал реже путешествовать за рубеж и какое будущее ждёт Россию

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на форуме «Знание» в Москве 4 ноября, рассказал о работе Путина, а также о настоящем и будущем России.



В частности, Песков объяснил, почему Путин стал реже путешествовать за границу.



«Сейчас, когда у президента по понятным причинам очень много дел здесь, в стране, конечно, он путешествует не так часто, от каких-то поездок приходится отказываться», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).



Говоря о недавнем визите Путина в Китай на форум «Один пояс — один путь», Песков отметил, что там состоялись «очень содержательные переговоры с председателем Си», и вообще Москва «стала уделять больше внимания восточному направлению».

