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    Песков рассказал, почему Путин стал реже путешествовать за рубеж и какое будущее ждёт Россию

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    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на форуме «Знание» в Москве 4 ноября, рассказал о работе Путина, а также о настоящем и будущем России.

    В частности, Песков объяснил, почему Путин стал реже путешествовать за границу.

    «Сейчас, когда у президента по понятным причинам очень много дел здесь, в стране, конечно, он путешествует не так часто, от каких-то поездок приходится отказываться», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

    Говоря о недавнем визите Путина в Китай на форум «Один пояс — один путь», Песков отметил, что там состоялись «очень содержательные переговоры с председателем Си», и вообще Москва «стала уделять больше внимания восточному направлению».

    «А когда лидеры России и Китая общаются несколько часов с глазу на глаз, это привлекает внимание всего мира», — заметил Песков.

    Рассуждая о будущем России, Песков предположил, что оно никогда не будет простым.

    «У нас очень сложное прошлое, непростое настоящее, будет непростое будущее. Но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, независимой, уверенной в себе, современной, богатой страны», — сказал Песков (цитата по РИА).

    Он также говорил о процессе интеграции новых регионов.

    «Новые регионы стремительно интегрируются во все аспекты нашей жизни. Они идут по тому пути, который уже давно — можно сказать — прошел Крым», — сказал Песков.

    Он добавил: «Мы уже приобрели определенный опыт. Это позволяет нам обеспечивать более быстрое продвижение новых регионов по этому пути».

    По его словам, есть «осложняющие моменты в виде продолжающихся боевых действий».

    «Я убежден, что процесс дальше будет продолжаться очень быстро, и в течение буквально нескольких лет вот эти российские регионы уже во всех ипостасях станут российскими», — добавил Песков (цитата по РИА).

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