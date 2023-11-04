Песков прокомментировал информацию о двойниках Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выступая на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 4 ноября, развеял фантазии о двойниках главы государства, передаёт РИА Новости.



В телеграм-каналах, по словам Пескова, периодически появляется информация о том, что у Владимира Путина якобы есть двойники и что «эксперты» даже задаются вопросом, сколько их — трое или четверо.



«Кого мы сейчас видим каждый день, вот сегодня утром возлагали [цветы] к [памятнику] Минину и Пожарскому — это вот третий или четвертый «двойник»? Это непонятно, да?» — сказал Песков.

