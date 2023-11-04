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    Песков прокомментировал информацию о двойниках Путина

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    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выступая на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 4 ноября, развеял фантазии о двойниках главы государства, передаёт РИА Новости.

    В телеграм-каналах, по словам Пескова, периодически появляется информация о том, что у Владимира Путина якобы есть двойники и что «эксперты» даже задаются вопросом, сколько их — трое или четверо.

    «Кого мы сейчас видим каждый день, вот сегодня утром возлагали [цветы] к [памятнику] Минину и Пожарскому — это вот третий или четвертый «двойник»? Это непонятно, да?» — сказал Песков.

    «Путин у нас один», — подчеркнул он.

    Песков и раньше комментировал слухи о двойниках Путина. Эти домыслы, по его словам, относятся к категории абсурдных информационных уток и не вызывают ничего, кроме улыбки. Сам же президент, по словам его пресс-секретаря, тоже реагирует с иронией.

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