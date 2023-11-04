Депутаты снова будут сдавать тесты на коронавирус

Тестирование депутатов Госдумы на коронавирус возобновят со следующей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы палаты 4 ноября.



Речь идет о проведении тестов перед началом рабочей недели. Как уточнили в ведомстве, такие меры связаны с тем, что несколько депутатов и сотрудников аппарата заболели.



Ранее «Фонтанка» писала, что коронавирусная статистика в Петербурге показала заметный рост. За прошлую неделю в городе выявили 2376 заболевших, 295 человек были госпитализированы, а еще 12 скончались. По России за этот же период было выявлено 25 983 новых случая, подтвержден 61 летальный исход.

