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    COVID-19

    Депутаты снова будут сдавать тесты на коронавирус

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    Тестирование депутатов Госдумы на коронавирус возобновят со следующей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы палаты 4 ноября.

    Речь идет о проведении тестов перед началом рабочей недели. Как уточнили в ведомстве, такие меры связаны с тем, что несколько депутатов и сотрудников аппарата заболели.

    Ранее «Фонтанка» писала, что коронавирусная статистика в Петербурге показала заметный рост. За прошлую неделю в городе выявили 2376 заболевших, 295 человек были госпитализированы, а еще 12 скончались. По России за этот же период было выявлено 25 983 новых случая, подтвержден 61 летальный исход.

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    Гость04 Ноя 2023 в 22:03
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