Запад обсуждает мирные переговоры, а Зеленский сказал, что их «нет и не будет»: новости СВО за 4 ноября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 ноября.
Внешняя политика
США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.
По данным журналистов, официальные лица «начали спокойно» говорить с Украиной о возможных последствиях мирных переговоров — в том числе о том, что Киеву «придется отказаться от чего-то», чтобы достичь компромисса. Источники телеканала считают такие переговоры признаком того, что конфликт зашел в тупик.
При этом Владимир Зеленский заявил, что никто из лидеров США и Евросоюза не давит на него по поводу переговоров. Он говорит, что переговоров «нет и не будет».
— На сегодняшний день никто из лидеров ЕС, США не давит, чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривать и что-то отдавали, — сказал он на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (она прибыла в Киев с визитом).
Фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз скоро представит
Дополнительные бюджетные ассигнования, имевшиеся у администрации США на помощь Украине, исчерпаны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она пообещала, что США продолжит поставлять Украине военную помощь, но объем пакетов помощи будет меньше.
— И хотя у нас по-прежнему остаются полномочия для того, чтобы продолжать удовлетворять неотложные потребности Украины на поле боя, мы начинаем направлять Украине меньшие по объему пакеты с целью продлить нашу возможность поддерживать ее как можно дольше, — подчеркнула Жан-Пьер.
Интервью Пескова
Дмитрий Песков выступил с речью на форуме-выставке «Россия». Тезисы о СВО:
- Россия — сильная страна;
- Украина — несчастная страна, раз другое государство платит за нее;
- Россия не начала конфликт, а заканчивает его;
- слова о «разорванной в клочья экономике России» — неправда;
- Украина поверила в возможность «победы над РФ на поле боя», но теперь очевидно, что это невозможно;
- для Украины наступают нелегкие времена, на Западе растет раздражение из-за нее.
Также пресс-секретарь президента сказал, есть ли у Путина двойники.
Новые иноагенты
Минюст признал иноагентами журналистов Дмитрия Губина, Дмитрия Еловского, Андрея Солдатова, юриста Кирилла Качуру и политолога Марию Снеговую.
Атаки ВСУ
Над Белгородской и Курской областями сбили семь беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Глава Белгородской области также отчитался, что ВСУ за сутки выпустили по региону около 80 снарядов и несколько осколочных боеприпасов. Пострадали три человека.