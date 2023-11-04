Запад обсуждает мирные переговоры, а Зеленский сказал, что их «нет и не будет»: новости СВО за 4 ноября

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 ноября.

Внешняя политика США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

По данным журналистов, официальные лица «начали спокойно» говорить с Украиной о возможных последствиях мирных переговоров — в том числе о том, что Киеву «придется отказаться от чего-то», чтобы достичь компромисса. Источники телеканала считают такие переговоры признаком того, что конфликт зашел в тупик.

При этом Владимир Зеленский заявил, что никто из лидеров США и Евросоюза не давит на него по поводу переговоров. Он говорит, что переговоров «нет и не будет». — На сегодняшний день никто из лидеров ЕС, США не давит, чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривать и что-то отдавали, — сказал он на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (она прибыла в Киев с визитом). Фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз скоро представит 12-й пакет антироссийских санкций. В нем будут новые запреты на импорт и экспорт, а также ужесточится потолок цен на нефть.

Дополнительные бюджетные ассигнования, имевшиеся у администрации США на помощь Украине, исчерпаны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она пообещала, что США продолжит поставлять Украине военную помощь, но объем пакетов помощи будет меньше. — И хотя у нас по-прежнему остаются полномочия для того, чтобы продолжать удовлетворять неотложные потребности Украины на поле боя, мы начинаем направлять Украине меньшие по объему пакеты с целью продлить нашу возможность поддерживать ее как можно дольше, — подчеркнула Жан-Пьер.



Интервью Пескова Дмитрий Песков выступил с речью на форуме-выставке «Россия». Тезисы о СВО: Россия — сильная страна; Украина — несчастная страна, раз другое государство платит за нее; Россия не начала конфликт, а заканчивает его; слова о «разорванной в клочья экономике России» — неправда; Украина поверила в возможность «победы над РФ на поле боя», но теперь очевидно, что это невозможно; для Украины наступают нелегкие времена, на Западе растет раздражение из-за нее.

Также пресс-секретарь президента сказал, есть ли у Путина двойники.

Новые иноагенты Минюст признал иноагентами журналистов Дмитрия Губина, Дмитрия Еловского, Андрея Солдатова, юриста Кирилла Качуру и политолога Марию Снеговую. Атаки ВСУ

Над Белгородской и Курской областями сбили семь беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Глава Белгородской области также отчитался, что ВСУ за сутки выпустили по региону около 80 снарядов и несколько осколочных боеприпасов. Пострадали три человека.