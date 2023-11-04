Правительство поручило ФАС разобраться в необоснованном росте цен на стройматериалы

Правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться в причинах необоснованного роста цен на строительные материалы, передает слова вице-премьера Марата Хуснуллина ТАСС 4 ноября.
«Мы обсудили рост стоимости материалов. Нас это беспокоит», — заявил он.
По его словам, в очередной раз повысились цены на цемент, трубы, арматуру.
«Мы ФАС дали поручение поработать там, где идет этот необоснованный, на наш взгляд, рост. И попросили губернаторов на местах проконтролировать», — заявил Хуснуллин.
По его данным, строительная отрасль за последние три года выросла на 24%, поэтому сказать, что санкции «нас остановили», нельзя. По простым стройкам и строительству дорог ограничения почти не ударили, зато повлияли на сложные стройки.
Более того, по мнению Хуснуллина, санкции имели и положительный эффект: если бы не они, то в России, может, и не запустили бы свое производство.
«Сейчас у нас настолько активно развивается производство своих материалов, компонентов, инженерных систем, потому что все люди понимают, что проще произвести здесь, чем возить откуда-то из-за рубежа с непонятной системой взаиморасчетов», — подчеркнул он.
Минстрой РФ уже обращался в ФАС весной этого года из-за роста цен на металл. Глава министерства Ирек Файзуллин тогда сообщал, что ведомство не устраивает наблюдаемый рост цен на арматуру, но к маю, по сообщению ФАС, подорожание не остановилось.