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    Правительство поручило ФАС разобраться в необоснованном росте цен на стройматериалы

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    Правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться в причинах необоснованного роста цен на строительные материалы, передает слова вице-премьера Марата Хуснуллина ТАСС 4 ноября.

    «Мы обсудили рост стоимости материалов. Нас это беспокоит», — заявил он.

    По его словам, в очередной раз повысились цены на цемент, трубы, арматуру.

    «Мы ФАС дали поручение поработать там, где идет этот необоснованный, на наш взгляд, рост. И попросили губернаторов на местах проконтролировать», — заявил Хуснуллин.

    По его данным, строительная отрасль за последние три года выросла на 24%, поэтому сказать, что санкции «нас остановили», нельзя. По простым стройкам и строительству дорог ограничения почти не ударили, зато повлияли на сложные стройки.

    Более того, по мнению Хуснуллина, санкции имели и положительный эффект: если бы не они, то в России, может, и не запустили бы свое производство.

    «Сейчас у нас настолько активно развивается производство своих материалов, компонентов, инженерных систем, потому что все люди понимают, что проще произвести здесь, чем возить откуда-то из-за рубежа с непонятной системой взаиморасчетов», — подчеркнул он.

    Минстрой РФ уже обращался в ФАС весной этого года из-за роста цен на металл. Глава министерства Ирек Файзуллин тогда сообщал, что ведомство не устраивает наблюдаемый рост цен на арматуру, но к маю, по сообщению ФАС, подорожание не остановилось.

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