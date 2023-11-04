Правительство поручило ФАС разобраться в необоснованном росте цен на стройматериалы

Правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться в причинах необоснованного роста цен на строительные материалы, передает слова вице-премьера Марата Хуснуллина ТАСС 4 ноября.



«Мы обсудили рост стоимости материалов. Нас это беспокоит», — заявил он.



По его словам, в очередной раз повысились цены на цемент, трубы, арматуру.



«Мы ФАС дали поручение поработать там, где идет этот необоснованный, на наш взгляд, рост. И попросили губернаторов на местах проконтролировать», — заявил Хуснуллин.



По его данным, строительная отрасль за последние три года выросла на 24%, поэтому сказать, что санкции «нас остановили», нельзя. По простым стройкам и строительству дорог ограничения почти не ударили, зато повлияли на сложные стройки.

