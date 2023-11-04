Патриарх объявил, что обнаружена чудотворная Казанская икона Богородицы, считавшаяся утраченной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 4 ноября перед началом литургии в Успенском соборе Кремля в день празднования Казанской иконы объявил об обнаружении чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века, долгое время считавшейся утраченной. Он назвал икону «нашей национальной святыней»
«Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции», — сказал патриарх, представляя образ (цитата по РИА Новости).
«Икона, которая сегодня находится у нас здесь, которая является чудотворной, будет возвращена в Казанский собор на Красной площади, куда она и предназначалась изначально», — сказал патриарх после литургии (цитата по ТАСС).
По преданию, икона чудесным образом явилась народу в 1579 году после страшного пожара в Казани, в царствование Ивана Грозного. Перед ней, как считается, молился Петр Первый в канун Полтавской битвы, а до этого она сопровождала ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году. В 1904 году икона была украдена из Казанского Богородицкого монастыря. Предполагаемых похитителей нашли, и они объяснили, что им нужен был драгоценный оклад, а сам образ они разрубили и сожгли. Списки иконы получили большое распространение, многие считались чудотворными. По словам предстоятеля РПЦ, в последние годы икона хранилась на складе патриаршей резиденции в Переделкине. После представления образ передали в Казанский храм на Красной площади, где он хранился исторически.
Сегодня же стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу премии президента за вклад в укрепление единства российской нации.