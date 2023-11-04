Патриарх объявил, что обнаружена чудотворная Казанская икона Богородицы, считавшаяся утраченной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 4 ноября перед началом литургии в Успенском соборе Кремля в день празднования Казанской иконы объявил об обнаружении чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века, долгое время считавшейся утраченной. Он назвал икону «нашей национальной святыней»



«Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции», — сказал патриарх, представляя образ (цитата по РИА Новости).

