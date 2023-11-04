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    «Число раненых может исчисляться сотнями». В Непале — сильное землетрясение

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    На границе Индии и Непала в западном районе Джаджаркота в 23:47 по местному времени (02:47 мск) произошло землетрясение. По последним данным, погибли 150 человек, передают «Ведомости» 4 ноября.

    «Число раненых может исчисляться сотнями, и количество смертей также может увеличиться», — рассказал представитель округа Джаджаркот Хариш Чандра Шарма.

    Это землетрясение оказалось самым смертоносным с 2015 года, когда в Непале погибли 9 тысяч человек. В районе Рукум обрушились многоквартирные дома.

    По данным Геологической службы США, магнитуда составила 5,6, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра — 6,0. Толчки ощущались в соседней Индии, на расстоянии больше 800 км от эпицентра.

    По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 36 км к юго-востоку от непальского города Джумла с населением около 9 тысяч человек и в 166 км к северо-востоку от индийского города Бахрайч, в котором проживают около 182 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жертвам землетрясения в Непале.

    «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах вашей страны. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — сказано в обращении к президенту и премьер-министру Непала Раму Чандре Пауделу и Пушпе Камалу Дахалу (цитата по «Ведомостям»).

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