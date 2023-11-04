Сайты выставки-форума «Россия» подверглись хакерской атаке из-за рубежа

Несколько сайтов выставки-форума «Россия», которая открывается 4 ноября на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке, сообщили в пресс-службе дирекции выставки.



Организаторы утверждают, что сайты выставки атаковали с помощью ботов, сеть которых расположена на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других «недружественных стран». Всего хакеры нарушили работу шести ресурсов.



В дирекции «России» отметили, что атаки подчеркивают «грандиозность и огромное консолидирующее значение выставки», но такие «неуклюжие шаги» не сорвут проведение мероприятия.

