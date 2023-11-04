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    Сайты выставки-форума «Россия» подверглись хакерской атаке из-за рубежа

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    Несколько сайтов выставки-форума «Россия», которая открывается 4 ноября на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке, сообщили в пресс-службе дирекции выставки.

    Организаторы утверждают, что сайты выставки атаковали с помощью ботов, сеть которых расположена на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других «недружественных стран». Всего хакеры нарушили работу шести ресурсов.

    В дирекции «России» отметили, что атаки подчеркивают «грандиозность и огромное консолидирующее значение выставки», но такие «неуклюжие шаги» не сорвут проведение мероприятия.

    «А бессмысленные усилия снизить его [интерес] из-за рубежа только убеждают в том, что проведением выставки «Россия» мы попали в десятку. Ждём сегодня наших гостей на ВДНХ», — подчеркнули в пресс-службе.

    Экспозиция на ВДНХ будет работать с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го. Она объединяет представительства регионов, министерств, крупнейших корпораций с целью представить ключевые достижения страны последних десятилетий. Петербург на выставке покажет разводные мосты и «Алые паруса».

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    Выставка РоссияХакерская атака
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