Дождики в Петербурге ждите после обеда. Тепло будет все выходные

В Петербурге очень тепло, но облачно. Над нами держится тёплый атмосферный фронт.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 ноября возможен небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 1–3 градусов, днем составит 5–7.
«Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием тёплого атмосферного фронта. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, в середине дня пройдут дожди. Температура воздуха +6…+8 градусов, по области +4…+9 градусов. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В воскресенье и понедельник (выходные дни) тоже будет дождливо и тепло, даже ночью не ниже плюс 4 градусов.
По данным «Яндекса», это обычная температура для начала ноября. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает пасмурно, как и сегодня, от минус 2 до плюс 8 градусов в течение суток. Самое холодное 4 ноября выдалось в 1976 году, минус 14 днём, а самое тёплое — в 1967 году, плюс 11.