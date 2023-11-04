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    Дождики в Петербурге ждите после обеда. Тепло будет все выходные

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге очень тепло, но облачно. Над нами держится тёплый атмосферный фронт.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 ноября возможен небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 1–3 градусов, днем составит 5–7.

    «Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием тёплого атмосферного фронта. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, в середине дня пройдут дожди. Температура воздуха +6…+8 градусов, по области +4…+9 градусов. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В воскресенье и понедельник (выходные дни) тоже будет дождливо и тепло, даже ночью не ниже плюс 4 градусов.

    По данным «Яндекса», это обычная температура для начала ноября. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает пасмурно, как и сегодня, от минус 2 до плюс 8 градусов в течение суток. Самое холодное 4 ноября выдалось в 1976 году, минус 14 днём, а самое тёплое — в 1967 году, плюс 11.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    Гость04 Ноя 2023 в 11:10
    Все замечательно
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