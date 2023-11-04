Беспилотники атакуют Курскую область

Минобороны РФ утром 4 ноября в своём телеграм-канале отчиталось об отражении нескольких атак беспилотников.



В течение ночи средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей. А около 9 часов ещё два — над территорией той же Курской области.



В 9:33 губернатор области Роман Старовойт предупредил, что в Курском районе работает ПВО.



«При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112», — написал он.

