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    Беспилотники атакуют Курскую область

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    Минобороны РФ утром 4 ноября в своём телеграм-канале отчиталось об отражении нескольких атак беспилотников.

    В течение ночи средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей. А около 9 часов ещё два — над территорией той же Курской области.

    В 9:33 губернатор области Роман Старовойт предупредил, что в Курском районе работает ПВО.

    «При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112», — написал он.

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