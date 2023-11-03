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    «Цель — праздник в каждый двор». В Смольном рассказали, как сэкономили на новогодних украшениях

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    В новогоднюю ночь состоится праздничный концерт на Дворцовой, а у Рождественской ярмарки появится ещё одна площадка на Московской площади.

    Подвед комитета по печати «Городской центр рекламы и праздничного оформления» объявил конкурсы на 919 млн рублей. Как рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Борис Пиотровский, закупки проводятся централизованно не только для улиц в исторической части города, но и для районов.

    «Нам губернатор поручил донести праздник в каждый двор, поэтому за счёт того, что мы закупаем много одинаковых украшений, удаётся немного экономить»,— пояснил он.

    Чиновник подчеркнул, что такой способ закупки, с использованием единого заказчика, используется впервые — до этого районы сами заключали контракты и проводили конкурсы. Из-за того, что теперь всем занимается один заказчик, сумма может казаться большой, однако это не так, заметил вице-губернатор.

    Пиотровский добавил, что уже несколько лет город украшают согласно брендбуку — все детали имеют единый стиль, цвет. «Мы ушли от холодных тонов. Используем узоры и образ Щелкунчика», — отметил вице-губернатор. Украшения, если они устаревают, меняют — обычно это случается раз в несколько лет. В этом году полностью обновят убранство Московского проспекта, до этого — сменили украшения Невского.

    В таком же стиле украшает свои офисы и магазины бизнес. Помогают спонсоры и городу — банк ВТБ профинансирует горку на Дворцовой.

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