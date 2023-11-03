«Цель — праздник в каждый двор». В Смольном рассказали, как сэкономили на новогодних украшениях

В новогоднюю ночь состоится праздничный концерт на Дворцовой, а у Рождественской ярмарки появится ещё одна площадка на Московской площади.



Подвед комитета по печати «Городской центр рекламы и праздничного оформления» объявил конкурсы на 919 млн рублей. Как рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Борис Пиотровский, закупки проводятся централизованно не только для улиц в исторической части города, но и для районов.

«Нам губернатор поручил донести праздник в каждый двор, поэтому за счёт того, что мы закупаем много одинаковых украшений, удаётся немного экономить»,— пояснил он.