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    Минюст назвал новых иноагентов. В списке — журналист Дмитрий Губин*

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    Министерство юстиции уже традиционно вечером в пятницу, 3 ноября, опубликовало обновление списка иностранных агентов.

    В список попали трое журналистов: Дмитрий Еловский*, Дмитрий Губин* и публицист Андрей Солдатов*. Также в списке оказались политолог Мария Снеговая* и блогер Кирилл Качур*.

    Все они, по версии Минюста, распространяют «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации». Губину и Еловскому также ставится в укор, что они живут за границей. Снеговая — работает в различных американских аналитических центрах и университетах. Солдатов — выступал против специальной военной операции на Украине, пишет Минюст.

    *Внесены в реестр иноагентов Минюста

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