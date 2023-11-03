Минюст назвал новых иноагентов. В списке — журналист Дмитрий Губин*

Министерство юстиции уже традиционно вечером в пятницу, 3 ноября, опубликовало обновление списка иностранных агентов.
В список попали трое журналистов: Дмитрий Еловский*, Дмитрий Губин* и публицист Андрей Солдатов*. Также в списке оказались политолог Мария Снеговая* и блогер Кирилл Качур*.
Все они, по версии Минюста, распространяют «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации». Губину и Еловскому также ставится в укор, что они живут за границей. Снеговая — работает в различных американских аналитических центрах и университетах. Солдатов — выступал против специальной военной операции на Украине, пишет Минюст.
*Внесены в реестр иноагентов Минюста