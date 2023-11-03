В Мордовии четверо детей погибли в пожаре в частном доме. Их мать была на улице

В Мордовии четыре ребенка погибли при пожаре в частном доме, сообщает 3 ноября Следственный комитет РФ.
Трагедия произошла в городе Ковылкино. По предварительным данным, в момент возгорания мать находилась на улице и занималась подсобным хозяйством. Дети были в доме. Никто из них не выжил.
СК России
«В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики», — сказано в сообщении СК.
Причины возгорания пока не установлены. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК России. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Мордовия Олегу Коробову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели четырех.