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    В Мордовии четверо детей погибли в пожаре в частном доме. Их мать была на улице

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    16 комментариев

    В Мордовии четыре ребенка погибли при пожаре в частном доме, сообщает 3 ноября Следственный комитет РФ.

    Трагедия произошла в городе Ковылкино. По предварительным данным, в момент возгорания мать находилась на улице и занималась подсобным хозяйством. Дети были в доме. Никто из них не выжил.

    СК России

    «В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики», — сказано в сообщении СК.

    Причины возгорания пока не установлены. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК России. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Мордовия Олегу Коробову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели четырех.

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    Комментарии 16

    Гость04 Ноя 2023 в 00:29
    Где был отец.
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