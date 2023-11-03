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    В Озерках каршеринг сбил девушку, выскочив на трамвайные пути. Она переходила по зебре

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    Водитель на каршеринге сбил девушку у станции метро Озерки в Петербурге. На место приехали две скорые.

    «Машина вместе с девушкой выскочила на трамвайные пути», — рассказал «Фонтанке» очевидец вечером 3 ноября. Очевидцы утверждают, что она лежит на асфальте на боку, полицейские ее накрыли курткой.

    Кадры с места ДТП публикует телеграм-канал «Мегаполис».

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    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 19:28 у дома 111 по проспекту Энгельса 22-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», совершил наезд на девушку 1992 года рождения. Она переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

    «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

    Девушка — в тяжелом состоянии, водитель также пострадал, его состояние оценивают как средней степени. Оба госпитализированы.

    Фото: «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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