В Озерках каршеринг сбил девушку, выскочив на трамвайные пути. Она переходила по зебре

Водитель на каршеринге сбил девушку у станции метро Озерки в Петербурге. На место приехали две скорые.
«Машина вместе с девушкой выскочила на трамвайные пути», — рассказал «Фонтанке» очевидец вечером 3 ноября. Очевидцы утверждают, что она лежит на асфальте на боку, полицейские ее накрыли курткой.
Кадры с места ДТП публикует телеграм-канал «Мегаполис».
Как сообщили «Фонтанке» в
Девушка — в тяжелом состоянии, водитель также пострадал, его состояние оценивают как средней степени. Оба госпитализированы.