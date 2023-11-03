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    Работникам шавермы на Васильевском острове пришлось обороняться шваброй от пьяного посетителя

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    38 комментариев

    Жители Васильевского острова стали свидетелями драматичной сцены — агрессивного посетителя забегаловки пытались выгнать на улицу с помощью швабры. Мужчина вернулся назад с железным прутом.

    соцсети

    Видео инцидента опубликовали в соцсетях вечером 3 ноября. На нём видно, что мужчину в спортивном костюме отгоняют от заведения женщина со шваброй и её напарник с предметом, похожим на прут. Затем мужчина уже сам возвращается с этим предметом и вступает в перепалку с обладательницей швабры. В соцсетях утверждают, что в шаверме в результате конфликта были выбиты стекла.

    В пресс-службе ГУ МВД «Фонтанке» сообщили, что в 16:55 получили сообщение от очевидцев о том, что у дома 7 по 26-й линии В. О. произошёл конфликт между женщиной со шваброй и мужчиной. «Прибывшим нарядом полиции установлено, что один из посетителей заведения в состоянии алкогольного опьянения разбил окно в заведении. На месте находятся сотрудники полиции, проводится проверка», — добавляют в главке.

    В соцсетях утверждают, что дебошира в итоге задержали.

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    Комментарии 38

    Гость04 Ноя 2023 в 00:55
    смешно, без шуток..)
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