Работникам шавермы на Васильевском острове пришлось обороняться шваброй от пьяного посетителя

Жители Васильевского острова стали свидетелями драматичной сцены — агрессивного посетителя забегаловки пытались выгнать на улицу с помощью швабры. Мужчина вернулся назад с железным прутом.

Видео инцидента опубликовали в соцсетях вечером 3 ноября. На нём видно, что мужчину в спортивном костюме отгоняют от заведения женщина со шваброй и её напарник с предметом, похожим на прут. Затем мужчина уже сам возвращается с этим предметом и вступает в перепалку с обладательницей швабры. В соцсетях утверждают, что в шаверме в результате конфликта были выбиты стекла.

В пресс-службе ГУ МВД «Фонтанке» сообщили, что в 16:55 получили сообщение от очевидцев о том, что у дома 7 по 26-й линии В. О. произошёл конфликт между женщиной со шваброй и мужчиной. «Прибывшим нарядом полиции установлено, что один из посетителей заведения в состоянии алкогольного опьянения разбил окно в заведении. На месте находятся сотрудники полиции, проводится проверка», — добавляют в главке.



В соцсетях утверждают, что дебошира в итоге задержали.

