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    Мишустин освободил Артемьева от должности своего помощника. Ему пророчили место главы Петербургской товарно-сырьевой биржи

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    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности своего помощника Игоря Артемьева. Соответствующее распоряжение правительства 3 ноября появилось на портале официального опубликования правовых актов.

    В документе говорится, что Артемьев освобождается от должности по его собственной просьбе.

    Игорь Артемьев руководил Федеральной антимонопольной службой России с момента ее создания в 2004 году. В 2020 году его отправили в отставку и назначили помощником председателя правительства. Место главы ФАС занял бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский. Он возглавляет антимонопольный орган по сей день.

    Как ранее писали СМИ со ссылкой на источники, теперь Артемьев возглавит Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу вместо ее нынешнего президента Алексея Рыбникова. СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа страны, на которой организованы торги нефтепродуктами, нефтью, газом, лесом, стройматериалами, минеральными удобрениями и другими товарами.

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