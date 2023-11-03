    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 5

    0 м/с, штиль

    754мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.2eur98.44

    Рэпер Soda Luv раскачает Петербург на большом сольном концерте

    1873
    1 комментарий

    Soda Luv — один из тех фрешменов, которые стремительно ворвались в топы чартов и заняли там свои места, быстро набрав многотысячную фан-базу. Закрепить свой статус новой российской рэп-звезды Soda Luv намерен двумя концертами в столицах — в Петербурге артист 9 ноября собирает МТС live Холл (18+).

    Фото: vk.com/sodaluv
    ПоделитьсяПоделиться

    Впрочем, называть успех Soda Luv внезапным не совсем правильно. Первые релизы Владислав Терентюк (настоящее имя музыканта) опубликовал еще в 2018 году (а на самом деле даже еще раньше), но явные ростки успеха пришли позже, в 2021-м, когда сразу несколько треков с участием Soda Luv попали в топ стримингового сервиса Spotify. С тех пор Теренюк стал одним из самых узнаваемых фрешменов и кумиром молодежи.

    Жанр и темы песен подходят, пожалуй, не всем, но если у вас есть интерес к новой молодежной музыке, шоу Soda Luv стоит посетить.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/sodaluv

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close