Рэпер Soda Luv раскачает Петербург на большом сольном концерте

Soda Luv — один из тех фрешменов, которые стремительно ворвались в топы чартов и заняли там свои места, быстро набрав многотысячную фан-базу. Закрепить свой статус новой российской рэп-звезды Soda Luv намерен двумя концертами в столицах — в Петербурге артист 9 ноября собирает МТС live Холл (18+).
Впрочем, называть успех Soda Luv внезапным не совсем правильно. Первые релизы Владислав Терентюк (настоящее имя музыканта) опубликовал еще в 2018 году (а на самом деле даже еще раньше), но явные ростки успеха пришли позже, в 2021-м, когда сразу несколько треков с участием Soda Luv попали в топ стримингового сервиса Spotify. С тех пор Теренюк стал одним из самых узнаваемых фрешменов и кумиром молодежи.
Жанр и темы песен подходят, пожалуй, не всем, но если у вас есть интерес к новой молодежной музыке, шоу Soda Luv стоит посетить.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»