Угрожали найти и убить. Как у петербургского адвоката не задался разговор с «пацанами» в подъезде

Просьба соблюдать приличия в подъезде обернулась для адвоката из Петербурга рукоприкладством и поврежденным имуществом. Попытка пустить по следу обидчиков полицию тоже успехом не увенчалась.

Инцидент произошел около 14:20 3 ноября в доме 20 по улице Чекистов, что располагается напротив здания администрации Красносельского района, рассказал «Фонтанке» пострадавший Сергей. По словам мужчины, выходя из дома, он увидел на первом этаже подъезда двоих посторонних, которые пили, курили и матерились. Он сделал им замечание и попросил покинуть подъезд, а параллельно стал звонить в «112». Такого парочка не выдержала — в дело пошли кулаки и угрозы найти и убить в случае вызова полиции. Один из нападавших даже назвался кандидатом в мастера спорта по боксу.