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    Угрожали найти и убить. Как у петербургского адвоката не задался разговор с «пацанами» в подъезде

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    Просьба соблюдать приличия в подъезде обернулась для адвоката из Петербурга рукоприкладством и поврежденным имуществом. Попытка пустить по следу обидчиков полицию тоже успехом не увенчалась.

    Инцидент произошел около 14:20 3 ноября в доме 20 по улице Чекистов, что располагается напротив здания администрации Красносельского района, рассказал «Фонтанке» пострадавший Сергей. По словам мужчины, выходя из дома, он увидел на первом этаже подъезда двоих посторонних, которые пили, курили и матерились. Он сделал им замечание и попросил покинуть подъезд, а параллельно стал звонить в «112». Такого парочка не выдержала — в дело пошли кулаки и угрозы найти и убить в случае вызова полиции. Один из нападавших даже назвался кандидатом в мастера спорта по боксу.

    Испугавшись, Сергей уверил драчунов, что не будет никого вызывать, и те отступили, а затем и вовсе убежали. Мужчина сел в машину и стал следить за перемещениями обидчиков, неоднократно сообщая об их местонахождении в полицию, но добиться, чтобы приехали сотрудники, не смог. Получив в итоге заверение, что информацию передадут, он отправился писать заявление. Драчуны успели приложить мужчину по голове, сломав дорогостоящие очки. Ущерб он оценил в 20 тысяч рублей.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что около 18 часов в полицию Красносельского района обратился 40-летний мужчина, сообщивший, что в подъезде дома 20 по улице Чекистов его избили неизвестные, агрессивно отреагировав на сделанное им замечание. Изначально звонок от мужчины в дежурную часть действительно поступил в 14:23, подтвердили в главке. Помимо обстоятельств происшествия мужчина сообщил полиции, что преследовал обидчиков на своем автомобиле, но они скрылись. Наряд на место не выезжал. По заявлению проводится проверка, будут изучены записи с камер наблюдения.

    Видимых повреждений у пострадавшего нет, в травмпункт он не обращался, добавили в главке. «Фонтанке» Сергей сообщил, что после написания заявления все же решил съездить в травмпункт.

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