В Екатеринбурге из ячейки постамата достали ребенка

Маленькая жительница Екатеринбурга случайно стала заложницей одной из ячеек постамата на Уралмаше. Из любопытства ребенок решил проверить ящик, но дверца захлопнулась, и пленница оказалась в темном, замкнутом пространстве. Видео спасения ребенка
Бедная девочка сильно перепугалась и кричала внутри маленькой камеры. Банковские работники не смогли открыть замок собственными силами. Пришлось вызывать сотрудников частного охранного предприятия. В итоге мужчинам удалось достать ребенка, которого тут же подхватил на руки папа.