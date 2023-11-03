    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, вос

    758мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd93.17eur99

    В Екатеринбурге из ячейки постамата достали ребенка

    4148
    9 комментариев

    Маленькая жительница Екатеринбурга случайно стала заложницей одной из ячеек постамата на Уралмаше. Из любопытства ребенок решил проверить ящик, но дверца захлопнулась, и пленница оказалась в темном, замкнутом пространстве. Видео спасения ребенка 3 ноября публикует Е1.

    E1.RU | Новости Екатеринбурга

    Бедная девочка сильно перепугалась и кричала внутри маленькой камеры. Банковские работники не смогли открыть замок собственными силами. Пришлось вызывать сотрудников частного охранного предприятия. В итоге мужчинам удалось достать ребенка, которого тут же подхватил на руки папа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close