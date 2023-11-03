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    Экс-защитник сборной России по футболу арестован до конца года по делу о сбыте наркотиков

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    Бывший защитник сборной РФ по футболу Алексей Бугаев был арестован до конца года, сообщает 3 ноября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

    «Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в telegram-канале судов. Срок меры — до 31 декабря 2023 года.

    Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

    Спортсмен обвиняется в уголовном преступлении о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере по части третьей статьи 30, части пятой статьи 228.1 УК РФ. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что у 42-летнего Бугаева нашли в кармане верхней одежды сверток с порошкообразным веществом массой полкилограмма. По предварительной информации, мужчина временно проживает у родственников в Сочи. Он приехал в Краснодар, забрал наркотик из тайника, планировал сбывать его в Сочи. Однако Бугаев был задержан в ночь на 28 октября.

    В прошлом Алексей Бугаев играл за клубы «Локомотив», «Торпедо», «Томь», «Химки» и «Краснодар». Он провел семь матчей за сборную России и играл на Евро-2004. В составе «Локомотива» спортсмен выиграл Суперкубок России и стал бронзовым призером чемпионата страны в 2005 году. Бугаев завершил карьеру в 2010 году.

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    Алексей БугаевЛокомотивНаркотикиСуд
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