Экс-защитник сборной России по футболу арестован до конца года по делу о сбыте наркотиков

Бывший защитник сборной РФ по футболу Алексей Бугаев был арестован до конца года, сообщает 3 ноября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в telegram-канале судов. Срок меры — до 31 декабря 2023 года.
Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
Спортсмен обвиняется в уголовном преступлении о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере по части третьей
В прошлом Алексей Бугаев играл за клубы «Локомотив», «Торпедо», «Томь», «Химки» и «Краснодар». Он провел семь матчей за сборную России и играл на Евро-2004. В составе «Локомотива» спортсмен выиграл Суперкубок России и стал бронзовым призером чемпионата страны в 2005 году. Бугаев завершил карьеру в 2010 году.