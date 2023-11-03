Солист балета Юрий Смекалов — о Темирканове: Он был величайшим оперным дирижером и режиссером

Солист балета Мариинского театра, хореограф, постановщик Юрий Смекалов в интервью «Фонтанке» высказался о худруке Петербургской филармонии Юрии Темирканове, который скончался накануне в 84 года.
«Он был величайшим оперным дирижером и режиссером. Его постановки наших российских композиторов идут во всем мире и считаются истинными классическими, максимально верными именно в его прочтении. При нем опера уже начала приобретать свое величие и развиваться в Мариинском театре», — заявил Смекалов.
Подробнее о Юрии Темирканове читайте в материале «Фонтанки».
О кончине дирижера стало известно 2 ноября. Ему было 84 года. Темирканов — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», командор ордена Звезды Италии, кавалер японского ордена Восходящего солнца, номинант премии Grammy 1996 года, был дважды награжден Государственной премией СССР, еще две Государственные премии РФ были присуждены за развитие отечественной и мировой музыкальной культуры.