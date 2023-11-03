«Не нужно чуда, необходимо просто движение вперёд». Вике из Петербурга требуется помощь в лечении ДЦП

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Реабилитации при детском церебральном параличе — это не только шанс обрести самостоятельность и свободу движений. Это — образ жизни. Не будет реабилитаций — не будет самостоятельности у ребёнка, не будет и полноценной жизни у родителей. Чтобы быть поближе к реабилитационному центру, Марина Потапова с дочкой Викой переехали из Северодвинска в Петербург. Теперь помощь под боком, нужны только средства.



Потапова Виктория, 8 лет.

Детский церебральный паралич, симптоматическая фокальная эпилепсия.





Необходим курс реабилитации. Не хватает 205 127 руб.

«Вика, несмотря на все свои тяжёлые диагнозы, ресурсный ребёнок и часто меня удивляет», — первое, что говорит Марина.

В восемь лет её дочка ползает, разговаривает, самостоятельно ест, обожает воздушные шарики, мыльные пузыри и мультики, а в машине всегда подпевает под магнитолу. И сама Марина сейчас — ресурсная мама. Признаётся, что очень любит, пока дочь в школе, кататься в парке на велосипеде. А прошлой ночью, когда Вика спала, она наконец-то «сделала себе ногти».



Три года назад у Марины всё было иначе. У неё тогда «садились батарейки». Она лежала на диване и смотрела в потолок. Вставала с него на автопилоте — покормить, постирать, сходить в поликлинику. Сложно не выгореть: в 2016 году погиб муж, на руках остался ребёнок с ДЦП, выйти на прежнюю должность в крупную торговую сеть было уже нереально, потому что надо заниматься дочкой 24/7. Сложно было принять, что все беды случились именно с тобой и жизнь прежней никогда не будет. Впереди — много-много труда без гарантии на успех. Как не опустить руки и не включить «режим автопилота», когда даже поездка в Китай (Марина тогда самостоятельно собирала деньги) не принесла ожидаемого результата: у Вики началась эпилепсия, и эффективные восстановительные манипуляции оказались под запретом.



Но выгорая, других не согреть. А ребёнку была нужна сильная мама, потому что сама Вика невероятно сильная.

«Я помню, как её унесли в реанимацию под ИВЛ, в нос вставили трубочки. Я тогда ещё очень переживала, что на носике останется залом, а медсестры мне: «Мамочка, какой носик, какие заломы? У ребёнка ВЖК третьей степени». То, что ВЖК — это кровоизлияние в желудочки головного мозга, и впереди его последствия — ДЦП и эпилепсия, я узнала позже. Было так плохо, что врач в отделении переживала, как бы я с собой чего не сделала», — вспоминает Марина.



Из депрессии Марину вытащила маленькая беспомощная Вика: после очередной реабилитации она взяла в руки бутылочку, а в детском садике вдруг начала здороваться и прощаться с детьми, держать крепко ложку, петь песенки. Только это и давало Марине сил не просто держаться самой, но и тащить на себе растущего (в прямом смысле этого слова — Вика скоро догонит маму в росте) ребёнка: по десять раз в день пересаживать дочь из кровати в коляску, толкать эту коляску по заснеженным улицам города на массажи и ЛФК.



А ещё ездить на курсы реабилитации. Их нужно проходить регулярно. Чтобы не тратить время и средства на постоянные поездки, два года назад, перед поступлением Вики в школу, Марина решила переехать в Петербург, поближе к реабилитационному центру. Девочка делает большие успехи. Сейчас она учится в школе для детей с ОВЗ, освоила алфавит и счёт, любит разговаривать с мамой фразами из мультиков: её позовут завтракать или велят почистить зубы, она в ответ — «Не царское это дело».



Марина признаётся, что давно не мечтает о несбыточном и радуется малому. Было бы здорово, например, если бы Вика научилась синхронно крутить колёса активной коляски и стала чуть покрепче. А для этого надо продолжать заниматься со специалистами. Однако такие занятия не оплачиваются государством, каждый курс реабилитации стоит немалых денег. Вот и сейчас Марина снова в поисках средств. За помощью она обратилась в благотворительный фонд «География добра», который открыл сбор.



«Они восемь лет друг друга подпитывают. Вместе куют великие победы, пусть и не быстро. Они никуда не опаздывают и не спешат, просто живут как могут и «берегут батарейки». Им не нужно чуда. Необходимо просто движение вперёд, которое невозможно без реабилитаций. А там как знать. Возможно, Вика нас всех ещё удивит», — говорят в фонде.

