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    В «Малой Охте» лишили полномочий сразу восьмерых депутатов

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    В МО «Малая Охта» лишили мандатов восьмерых мундепов, избранных от партии «Яблоко». Такое решение муниципальный совет принял на заседании 30 октября, рассказал «Фонтанке» депутат Павел Журавлев.

    Полномочий лишили Артёма Голева, Алексея Каленова, Феликса Началова, Виталия Никитина, Полину Сизову, Максима Халимовского, Василия Кунина и Веру Морозову. Причиной решения стали пропуски заседаний.

    Как пояснил Журавлев, на таком исходе настояла прокуратура Красногвардейского района. Муниципальный совет должен был внести изменения в устав, но не мог этого сделать из-за отсутствия кворума. Проголосовать нужно было 14 людям (две трети от уставной численности). «Но это не решит вопрос по изменению устава. Даже после лишения полномочий нужно всё то же количество голосов, их все равно не будет», — уточнил мундеп.

    Летом 2023 года районная прокуратура уже требовала лишить полномочий мундепов «Малой Охты» — из-за непредоставления информации о доходах.

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