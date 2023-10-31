В Кремле заявили, что западным компаниям не будет «свободного выхода» из России

Для компаний из недружественных стран не может быть «свободного выхода» из России — за этим следит правительственная комиссия. Об этом во вторник, 31 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Особый режим в отношении западных компаний действует из-за «квазивойны, которая ведется с РФ коллективным Западом, в том числе и экономической войны», уточнил представитель Кремля.



«Россия по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы здесь иностранных компаний, и те компании, которые здесь работают, могут это подтвердить», — сказал пресс-секретарь главы государства.