    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, вос

    758мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.24eur98.62

    В Кремле заявили, что западным компаниям не будет «свободного выхода» из России

    2605
    19 комментариев

    Для компаний из недружественных стран не может быть «свободного выхода» из России — за этим следит правительственная комиссия. Об этом во вторник, 31 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Особый режим в отношении западных компаний действует из-за «квазивойны, которая ведется с РФ коллективным Западом, в том числе и экономической войны», уточнил представитель Кремля.

    «Россия по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы здесь иностранных компаний, и те компании, которые здесь работают, могут это подтвердить», — сказал пресс-секретарь главы государства.

    Как пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times, уходящие из России западные компании должны согласовать цену продажи бизнеса в рублях. Если фирмы хотят получить иностранную валюту, то им грозят задержки и потери в суммах.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Иностранный бизнесКремльДмитрий Песков
    ЛАЙК7
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close