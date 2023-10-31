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    Около нормы и даже теплее. Главный синоптик Петербурга дал прогноз погоды на ноябрь

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    Фото: автор Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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    Ноябрь в Петербурге станет медленным и плавным переходом в зиму. Настоящих морозов в последнем месяце осени не предвидится, в регионе задержится предзимье. Такой прогноз дал главный синоптик города Александр Колесов 31 октября.

    Температурный фон в ноябре почти всегда будет близок к климатической норме, а иногда и выше нее, говорит специалист. Лишь несколько дней выдадутся немного холоднее, чем должно быть в ноябре.

    «Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 0,5–1,5 градуса выше климатической нормы. Месячная сумма осадков составит 80–120% от климатической нормы», — прогнозирует Колесов.

    По словам специалиста, в первой половине ноября будет преобладать облачная погода с частыми осадками в виде мокрого снега или дождя. На это повлияют циклоны над Петербургом.

    Во второй половине месяца на погоду будут влиять периферии циклонов, чередующихся с полями повышенного атмосферного давления. Это подарит Петербургу как переменную облачность и возможность увидеть солнце, так и периодические осадки.

    В целом, по предварительному прогнозу, настоящей зимы в ноябре ждать не стоит, говорит синоптик.

    Фото: автор Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

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