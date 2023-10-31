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    Первые Дни Эрмитажа в Сербии завершились, но выставки в Белграде продолжают работу

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    Премьерные Дни Эрмитажа в Сербии прошли с 24 по 29 октября в Белграде, объединив две масштабные выставки, лекции для широкой публики и специалистов, семинары, мастер-классы, балетные и оперные спектакти, кинопоказы и археологическую конференцию.

    Организаторами международного культурного события выступили Эрмитаж, Министерство культуры Сербии и компания «Газпром нефть».

    В торжественном открытии, которое состоялось в Национальном музее Сербии и Национальном театре в Белграде, приняли участие министр культуры Сербии Майя Гойкович, заместитель директора Эрмитажа Светлана Адаксина, директор Национального музея Сербии Бояна Борич-Брешкович, заместитель генерального директора «Газпром нефти» по корпоративным коммуникациям Александр Дыбаль, директор Национального театра в Белграде Светислав Гонцич, министр труда и социальной политики Сербии Никола Селакович, а также члены правительства, видные деятели культуры, Сербской православной церкви и представители бизнес-сообщества Сербии.

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    Эрмитаж открыл в Национальном музее Сербии две выставки: инклюзивный проект «Незримое искусство», который позволяет в буквальном смысле прикоснуться к экспонатам, и экспозицию «Царский фарфор». Обе выставки сопровождались научно-просветительской программой: кураторские экскурсии, лекции, круглые столы и мастер-классы по росписи фарфора. Все мероприятия вызвали огромный интерес, на вход в Национальный музей Сербии выстроились очереди, а на мастер-классы и лекции был сформирован лист ожидания.

    Незрячие и слабовидящие посетители «Незримого искусства» смогли тактильно ощутить экспонаты, а остальные — получить новые эмоции от предметов искусства: древних ковров, фресок и скульптур.

    Фото: пресс-служба Дней Эрмитажа в Сербии
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    На выставке «Царский фарфор» через воссозданные дворцовые сервизы рассказывается об истории императорской династии Романовых. Кроме непосредственно сервизов, погрузиться в атмосферу той эпохи помогают мультимедийные технологии, представляющие портреты российских императоров, панорамы Санкт-Петербурга, изображения резиденций и дворцовых трапез.

    Фото: пресс-служба Дней Эрмитажа в Сербии
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    Обе выставки продолжат работу до 24 ноября 2023 года.

    Также в Дни Эрмитажа артисты Санкт-Петербургского государственного академического Театра балета им. Леонида Якобсона представили на сцене Национального театра в Белграде лучшие номера из репертуара театра: недавно восстановленный «Блестящий дивертисмент», миниатюры из цикла «Роден», мировую классику и фрагмент балета «Озорные частушки». Эти представления стали символическим подарком к 100-летию сербского балета.

    Фото: пресс-служба Дней Эрмитажа в Сербии
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    В рамках Дней Эрмитажа прошел показ фильмов «Императрицы» и «Пётр I. Последний царь и первый император», подготовленный проектом «Газпрома» «Друзья Петербурга». Впервые в Сербии показали картины режиссёра Андрея Кравчука из цикла «Русь» о событиях и личностях, которые приняли участие в формировании Российском империи. После премьерных показов зрители смогли стать участниками творческой встречи с режиссёром фильмов.

    Финальным аккордом Дней Эрмитажа в Сербии стал концерт российского баритона Василия Герелло при участии певицы Назии Аминевой. В сопровождении оркестра Национального театра в Белграде под управлением петербургского дирижёра Михаила Голикова артисты исполнили мировую оперную классику: Верди, Пуччини, Римского-Корсакова, неаполитанские песни, а также популярные произведения на русском и сербском языке, также артисты исполнили неофициальный гимн Сербии «Тамо далеко».

    Фото: пресс-служба Дней Эрмитажа в Сербии
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    В 2023 году было подписано соглашение о сотрудничестве в области укрепления культурных и исторических связей России и Сербии между компанией «Газпром нефть» и Эрмитажем. Это дало старт организации Дней Эрмитажа в Сербии, которые должны стать ежегодными. Помимо этого, партнёрская программа включает поддержку российско-сербской археологической экспедиции, организацию выставок и научных конференций, а также совместные проекты по сохранению объектов исторического наследия.

    Фото: пресс-служба Дней Эрмитажа в Сербии
    Фото: пресс-служба Дней Эрмитажа в Сербии
    Фото: пресс-служба Дней Эрмитажа в Сербии
    Фото: пресс-служба Дней Эрмитажа в Сербии

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