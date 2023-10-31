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    Петербуржца признали участником международной наркосети и отправили в ИК строгого режима

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    Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Михаила Громова, признанного виновным в контрабанде и торговле наркотиками. Об этом 31 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Установлено, что не позднее конца сентября прошлого года Громов вошел в состав организованной группы, верхушка которой находится на территории стран ЕС. Среди них — Бельгия, Нидерланды, Польша. Также члены группировки находились в Белоруссии и на территории РФ. Преступники занимались контрабандой и сбытом наркотиков. Так, члены группы получили в одной из европейских стран почти 71 килограмм спрессованного наркотика растительного происхождения. 95 брикетов перевезли в тайнике в Белоруссию. На таможенном посту в Бресте запрещенное нашли во время досмотра. Силовики взяли группу в разработку.

    19 октября в рамках операции «контролируемая поставка» были изготовлены муляжи наркотиков. Подделку и настоящий товар поместили в два полимерных мешка. Громов, действуя в составе группы, получил в автосервисе на Костромском листок с координатами трех тайников, где были спрятаны наркотики. Ничего не подозревая, он приехал на Audi S5 на Капсюльное шоссе, где осмотрелся и зашел во двор нужного дома. Громов достал из багажника 2 чемодана и прошел внутрь, где сложил в них заранее доставленные соучастником муляжи и истинный наркотик весом чуть менее килограмма. Далее мужчина сел в машину и уже через 50 метров был остановлен сотрудниками таможни и ФСБ. Вещдоки были изъяты, а Громов отправился на допрос.

    Кроме того, было установлено, что в сентябре того же года у гостиницы «Пулковская» он приобретал 93 грамма того же растительного наркотика, а также 0,77 грамма белого порошка. Громов хранил все это дома, чтобы позднее сбыть, но запрещенное было найдено во время обыска.

    Подсудимый вину признал, а также активно сотрудничал со следствием. Ему назначено наказание в виде 8 лет заключения в ИК строгого режима.

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